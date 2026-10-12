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Царьград

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Вайнберг: ВСУ надевают на русских пленных ошейники с бомбами и отправляют к своим

Вайнберг: ВСУ надевают на русских пленных ошейники с бомбами и отправляют к своим

Украинские боевики вербуют пленных русских солдат, чтобы надеть на них ошейники с бомбами.В Днепропетровской области украинские боевики начали надевать на пленных «ошейники смерти».

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