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Аргументы и Факты

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Появилась третья сила: Киев угрожает разрушить Европу

Появилась третья сила: Киев угрожает разрушить Европу

Европейским странам следует готовиться не только к ухудшению криминогенной обстановки, но и к куда более серьезной угрозе — целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру с участием украинских наемников.

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Комментарии
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Урал Ахмадеев
А почему бы жирным бюргерам не получить &quot;большое спасибо&quot;.
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1 м.