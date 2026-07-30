Появилась третья сила: Киев угрожает разрушить Европу

Европейским странам следует готовиться не только к ухудшению криминогенной обстановки, но и к куда более серьезной угрозе — целенаправленным атакам на критическую инфраструктуру с участием украинских наемников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии