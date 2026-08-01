США могут резко упростить лицензирование космических запусков: экологические проверки предлагают отменить

Минтранс США предложил вывести коммерческие запуски из-под действия 13 федеральных законов, что ускорит выдачу лицензий, но уже вызвало протесты экологических организацийМинистерство транспорта США предложило освободить лицензирование коммерческих космических запусков, возвращения аппаратов и строительства космодромов от требований 13 федеральных законов, включая Закон о национальной экологической политике (NEPA).
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