США могут резко упростить лицензирование космических запусков: экологические проверки предлагают отменить

Минтранс США предложил вывести коммерческие запуски из-под действия 13 федеральных законов, что ускорит выдачу лицензий, но уже вызвало протесты экологических организацийМинистерство транспорта США предложило освободить лицензирование коммерческих космических запусков, возвращения аппаратов и строительства космодромов от требований 13 федеральных законов, включая Закон о национальной экологической политике (NEPA).