Правоохранители расследуют схему мошенничества при ремонте участка дороги в Кагуле

Сотрудники Южного управления Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Южного управления Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщают о расследовании схемы, по которой при ремонте участка дороги в Кагуле было использовано 770 тонн гравия, но на самом его не использовали в работах, выполненных в 2023 году.