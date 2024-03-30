Синдром хронической усталости, иногда возникающий после инфекционного заболевания, — пока что довольно малоизученное явление.
Загадочная потеря сил. Результаты большого исследования, посвященного синдрому хронической усталости
Комментарии
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Раил Газизов
Что делает человек, если компьютер поймает вирус, то есть вредоносную программу, применяет антивирусник. Второклассник это понимает. А взрослые дяди и теты- это не понимают, что Жизнь похожа на компьютер, которого человек создал на подобие себя. Бог создал человека и он состоит из основных трёх составляющих: информации, энергии и вещества. Любое заболевание начинается с нарушения информации. Восстанови свою нарушенную информацию с помощью энергоинформационной продукции Матрица Жизни БИОМ, и остальные организм сделает сам- болезни исчезнут.
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