380 тысяч за ужин с несовершеннолетней: в Петербурге накрыли крупнейшую группировку консуматорш

В Петербурге накрыли крупнейшую группировку “консуматорш”. Мошенники вели переписки с будущим “кошельком” на сайтах знакомств, заманивали его в заведение, вечер в котором чеком на немаленькую сумму и иногда разборками в охраной.
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