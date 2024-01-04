Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с участием мигрантов в Ростовской области

В телеграм-канале сообщается, что в одном из населенных пунктов Ростовской области произошел конфликт между местными жителями и мигрантом, в ходе которого иностранный гражданин нанес несовершеннолетнему телесные повреждения.
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