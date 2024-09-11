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Русский Днепропетровск

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Невероятный штурм Водяного: наши выбили «черных запорожцев» из твердыни за шесть дней

Радомир Маркуш 10 сентября 2024 г., 17:32   Угледар зажимают в «клещи», враг потерял шахту «Южнодонбасская № 1» и попал в оперативное окружение Главной новостью в самостийной «телеге» 9 сентября стало сообщение заблокированного в нашей стране военно-аналитического паблика DeepState о потере украинскими силами населенного пункта Водяное, расположенного на северо-востоке от Угледара.

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