Невероятный штурм Водяного: наши выбили «черных запорожцев» из твердыни за шесть дней

Радомир Маркуш 10 сентября 2024 г., 17:32 Угледар зажимают в «клещи», враг потерял шахту «Южнодонбасская № 1» и попал в оперативное окружение Главной новостью в самостийной «телеге» 9 сентября стало сообщение заблокированного в нашей стране военно-аналитического паблика DeepState о потере украинскими силами населенного пункта Водяное, расположенного на северо-востоке от Угледара.