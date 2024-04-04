МВД: очереди в ГИБДД увеличились из-за сезона и изменений правил получения прав

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла распространенную информацию в Telegram-каналах о невозможности получения услуг в подразделениях Госавтоинспекции в столице, назвав данные сообщения некорректными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии