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В Сочи спасли унесенных в море сапбордистов

В Сочи спасли унесенных в море сапбордистов

Брат с сестрой накануне вечером вышли в море на сапбордах. Их подхватило течением.Спасателям ЮРПСО МЧС России 11 сентября в 21:00 поступило  сообщение от мужчины о том, что его дети на закате вышли в море на сапбордах и не вернулись.

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