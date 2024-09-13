В Сочи спасли унесенных в море сапбордистов

Брат с сестрой накануне вечером вышли в море на сапбордах. Их подхватило течением.Спасателям ЮРПСО МЧС России 11 сентября в 21:00 поступило сообщение от мужчины о том, что его дети на закате вышли в море на сапбордах и не вернулись.