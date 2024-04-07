Хельмут Марко: Ферстаппен непобедим, когда с машиной всё нормально

Хельмут Марко: Ферстаппен непобедим, когда с машиной всё нормальноGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко с восторгом прокомментировал победу Макса Ферстаппена и дубль команды на Гран При Японии.
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