Зеленые облигации Москвы признаны лучшей российской инновационной практикой

Столичный департамент экономической политики и развития занял первое место во всероссийском Конкурсе управленческих инноваций – проект выпуска зеленых облигаций Москвы стал лучшим в номинации «Практики в сфере развития отраслей экономики».
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