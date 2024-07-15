«Принесла красоту в этот мир»: первые фото Малаховой с новорожденной дочкой

Певица объявила о том, что стала мамой во второй раз. Женя Малахова с дочкой и близкими Социальные сетиЖеня Малахова ещё несколько дней назад втайне родила второго ребенка, но только сегодня объявила о долгожданном прибавлении.
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