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Антони попал в аварию на BMW X6 31 декабря. Он был в шоке и из-за этого не играл с «Борнмутом» 3 января

Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом», так как попал в аварию. 3 января вингера не было в заявке команды на игру 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

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