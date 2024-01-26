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Будет неутомимым самцом: врач объяснила, какими продуктами для потенции кормить мужчину

Терапевт Анастасия Тимощенко назвала главные витамины для мужского здоровья. По словам врача, если мужчина будет получать достаточно этих веществ хотя бы из продуктов, то у него значительно повысится либидо, а риск импотенции снизится.

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