Самые сложные мужчины по знаку Зодиака

Рассказываем, с кем из представителей Зодиака отношения превратятся в пытку.Кадр из фильма «Секс в большом городе» Все мы — и мужчины не исключение — выставляем только свои лучшие качества в начале отношений.
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