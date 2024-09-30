Юноша сбежал 26 сентября. Именно с тех пор его никто не видел. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело 19-летнего солдата-срочника, который сбежал с территории стрельбищ в парке «Патриот».
Вблизи парка «Патриот» найдено тело сбежавшего срочника
Комментарии
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Владимир Петров
Зря пацан себя погубил. В 1977 году военный прокурор показал нам, паре сотен курсантов учебки, толстую пачку фото солдат-суицидников. Там были и самострельщики, и повешенные, и ещё какие-то трупы. Потом рассказал байку, как поехали следователи посмотреть на девицу, из-за которой солдат покончил с собой. А та не долго не могла вспомнить покойного, потому что у неё было множество ухажёров, а самоубийца был мимолётным увлечением. После умной лекции я чётко знал, что никакого суицида себе не позволю. К любым другим "цидам" был готов, но они мне, к счастью, не понадобились.
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15 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Дурак. Вся жизнь была впереди. Сколько ещё таких девушек у него могло бы быть...
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12 час.
Михаил Фадеев
Как говорил дружок мой покойный Саня Тарасов, всё зло от баб!
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11 час.
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