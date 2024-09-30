Вблизи парка «Патриот» найдено тело сбежавшего срочника

Владимир Петров

Зря пацан себя погубил. В 1977 году военный прокурор показал нам, паре сотен курсантов учебки, толстую пачку фото солдат-суицидников. Там были и самострельщики, и повешенные, и ещё какие-то трупы. Потом рассказал байку, как поехали следователи посмотреть на девицу, из-за которой солдат покончил с собой. А та не долго не могла вспомнить покойного, потому что у неё было множество ухажёров, а самоубийца был мимолётным увлечением. После умной лекции я чётко знал, что никакого суицида себе не позволю. К любым другим "цидам" был готов, но они мне, к счастью, не понадобились.