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Вблизи парка «Патриот» найдено тело сбежавшего срочника

Вблизи парка «Патриот» найдено тело сбежавшего срочника

Юноша сбежал 26 сентября. Именно с тех пор его никто не видел. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело 19-летнего солдата-срочника, который сбежал с территории стрельбищ в парке «Патриот».

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Комментарии
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Владимир Петров
Зря пацан себя погубил. В 1977 году военный прокурор показал нам, паре сотен курсантов учебки, толстую пачку фото солдат-суицидников. Там были и самострельщики, и повешенные, и ещё какие-то трупы. Потом рассказал байку, как поехали следователи посмотреть на девицу, из-за которой солдат покончил с собой. А та не долго не могла вспомнить покойного, потому что у неё было множество ухажёров, а самоубийца был мимолётным увлечением. После умной лекции я чётко знал, что никакого суицида себе не позволю. К любым другим &quot;цидам&quot; был готов, но они мне, к счастью, не понадобились.
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АЛ
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