Россияне на МКС создали космический аналог костной ткани, которая оказалась лучше образцов, изготовленных на Земле

На борту российского сегмента МКС впервые изготовили трехмерные аналоги костной ткани и обнаружили, что микрогравитация положительно влияет на свойства этого материала по сравнению с его аналогами, полученными в земных лабораториях.
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