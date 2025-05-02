Китай достиг прорыва в ракетостроении

Китайские инженеры объявили о значительном успехе в разработке многоразовой сверхтяжелой ракеты. Как сообщает издание SpaceNews, специалисты China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) создали прототипы топливных баков нового поколения из нержавеющей стали, диаметром 5 и 10,6 метра.
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