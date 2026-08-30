Руководитель WRC: «Ралли – самый зрелищный спорт, однако никто о нем не говорит. Это проблема»

Новый руководитель чемпионата мира по ралли (WRC) Эрик Булье поделился взглядом на будущее серии. «Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы никогда не изменим ДНК ралли.
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