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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель WRC: «Ралли – самый зрелищный спорт, однако никто о нем не говорит. Это проблема»

Новый руководитель чемпионата мира по ралли (WRC) Эрик Булье поделился взглядом на будущее серии. «Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы никогда не изменим ДНК ралли.

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