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Правда о том, как вьетнамцы видят русских туристов

Правда о том, как вьетнамцы видят русских туристов

Для жителей Вьетнама российский путешественник уже давно не является диковинкой. Особенно ярко это проявляется в Нячанге, где за многие годы вокруг гостей из РФ сформировалась целая индустрия: здесь можно найти меню на русском языке и гидов, говорящих без акцента.

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