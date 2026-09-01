Правда о том, как вьетнамцы видят русских туристов

Для жителей Вьетнама российский путешественник уже давно не является диковинкой. Особенно ярко это проявляется в Нячанге, где за многие годы вокруг гостей из РФ сформировалась целая индустрия: здесь можно найти меню на русском языке и гидов, говорящих без акцента.