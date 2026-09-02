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Царьград

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Партию мигрантов принудительно депортировали из Челябинска

Партию мигрантов принудительно депортировали из Челябинска

На Южном Урале продолжают процедуру высылки на родину приезжих, которые нарушают законы. Этим занимаются сотрудники миграционной службы вместе с судебными приставами.

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