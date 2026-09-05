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Энергетическая компания Vivakor перенесла выплату спецдивидендов на 2027 год

Энергетическая компания Vivakor перенесла выплату спецдивидендов на 2027 год

Американская энергетическая компания Vivakor, Inc. (Nasdaq: VIVK) официально объявила о переносе даты выплаты ранее анонсированных специальных дивидендов в виде акций компании Adapti, Inc.

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