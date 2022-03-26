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Тако Фалл в матче G-лиги забросил первый 3-очковый в карьере

Центровой Тако Фалл забросил первый 3-очковый в карьере. 226-сантиметровый Фалл отличился из-за дуги в матче Лиги развития НБА, где он представляет фарм-команду «Кливленда».

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