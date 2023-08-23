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Шукшина потребовала открыть памятник Сталину на Красной площади

Шукшина потребовала открыть памятник Сталину на Красной площади

Мария Шукшина предложила установить памятник Сталину на Красной площади Должны ли установить памятник Иосифу Сталину на Красной площади? Если бы такой опрос провели среди россиян, то определенно большинство бы такую идею поддержало.

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Комментарии
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лина каюмова
Сталина точно не хватает,и уж точно достин памятника
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6 час.
Андрей Сергеевич
Памятник Иосифу Висарионовичу Сталину уже стоит на его могиле, на Красной Площади у Кремлёвской Стены.  Ставить памятники одной персоне рядами - остров Пасхи какой-то получится... 🤔
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3 час.
Геннадий Бережнов
Вот тебе и Шукшина, взяла и потребовала!
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50 мин.

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