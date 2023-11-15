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«РВ»: ВС России продолжают штурмы, сжимая «клещи» вокруг Авдеевки

«РВ»: ВС России продолжают штурмы, сжимая «клещи» вокруг Авдеевки

РИАМО - 15 ноя. ВС РФ ведут наступление на многих участках авдеевского направления. Штурмовые действия идут у Степового, Северного, Первомайского, к западу от Каменки, возле водоочистной станции и на промке (возле СТ «Виноградники»), сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

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