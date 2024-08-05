💡Керчь частично обесточена из-за поломки в электросетях На месте работает аварийная бригада, восстановить электроснабжение планируют через три часа, пишет пресс-служба «Крымэнерго».
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💡Керчь частично обесточена из-за поломки в электросетях На месте работает аварийная бригада, восстановить электроснабжение планируют через три часа, пишет пресс-служба «Крымэнерго».