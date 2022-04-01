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Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к гибели человечества

Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к гибели человечества

Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к вымиранию всего человечества. В интервью с генеральным директором Axel Springer Матиасом Дёпфнером основателя Tesla спросили, чего он больше всего боится.

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