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Царьград

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Сборная России объявила состав на матчи с Ираном, Намибией, Нигерией

Сборная России объявила состав на матчи с Ираном, Намибией, Нигерией

Сборная России представила список из 29 игроков на матчи против Ирана, Намибии и Нигерии. В команде такие футболисты, как Алексей Батраков, Матвей Сафонов и Александр Головин.

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