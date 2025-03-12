«Заискрились и оборвались»: во Владивостоке повредились трамвайные провода

Во Владивостоке на трамвайных путях во время движения произошел обрыв контактной сети. Очевидцы сообщили корреспонденту PRIMPRESS, что провода сначала заискрились, а затем оборвались и трамвай прекратил движение.
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