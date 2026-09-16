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«Люблю Воронеж» по‑новому: Сергей Петрин рассказал о фотопроекте Андрея Парфёнова к 440‑летию города

«Люблю Воронеж» по‑новому: Сергей Петрин рассказал о фотопроекте Андрея Парфёнова к 440‑летию города

Мэр Воронежа Сергей Петрин поделился в соцсетях деталями уникального издательского проекта, приуроченного к 440‑летию города: фотограф Андрей Парфёнов готовит продолжение легендарного фотоальбома «Воронеж» 1976 года.

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