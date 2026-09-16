«Люблю Воронеж» по‑новому: Сергей Петрин рассказал о фотопроекте Андрея Парфёнова к 440‑летию города

Мэр Воронежа Сергей Петрин поделился в соцсетях деталями уникального издательского проекта, приуроченного к 440‑летию города: фотограф Андрей Парфёнов готовит продолжение легендарного фотоальбома «Воронеж» 1976 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым