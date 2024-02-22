Над Ростовской областью перехвачена "особая" ракета ВСУ

Сегодня ночью русская ПВО уничтожила над Ростовской областью переоборудованную зенитную ракету ВСУ.По данным Минобороны России, минувшей ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории России.