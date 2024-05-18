Экономист Кокорева: рост индекса Мосбиржи обеспечила хорошая отчетность компаний

Рост индекса Мосбиржи до двухлетних максимумов обеспечили хорошая отчетность российских компаний и возобновление выплат по дивидендам, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.
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