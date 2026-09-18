Избирательные участки открылись в Москве

В Москве началось голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки будут работать в каждом районе столицы на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября.
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