Парализованного украинца избили и отправили служить

«Страна»: парализованного украинца избили в военкомате и отправили служить В Закарпатской области работники Хустского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его.
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