Хаби Алонсо назначен главным тренером мадридского «Реала» до 2028 года

Хаби Алонсо назначен главным тренером «Реала» с контрактом до 2028 года. Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но уступил в финалах Кубка и Суперкубка Испании и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала под руководством Карло Анчелотти.