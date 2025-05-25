Хаби Алонсо назначен главным тренером мадридского «Реала» до 2028 года

Хаби Алонсо назначен главным тренером «Реала» с контрактом до 2028 года. Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но уступил в финалах Кубка и Суперкубка Испании и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала под руководством Карло Анчелотти.
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