В Подмосковье определили топ‑5 горокругов с самым чистым воздухом

РИАМО - 6 фев. В Минэкологии Подмосковья проанализировали результаты мониторинга качества атмосферного воздуха за январь 2023 года, результаты получены путем анализа данных с 245 стационарных постов наблюдения и замеров мобильных лабораторий.
РИАМО - 6 фев. В Минэкологии Подмосковья проанализировали результаты мониторинга качества атмосферного воздуха за январь 2023 года, результаты получены путем анализа данных с 245 стационарных постов наблюдения и замеров мобильных лабораторий.
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