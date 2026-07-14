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Портфельная компания инвестфонда H.I.G. Capital поглощает европейского оператора Med Frigo

Портфельная компания инвестфонда H.I.G. Capital поглощает европейского оператора Med Frigo

Крупный международный фонд альтернативных инвестиций H.I.G. Capital, под управлением которого находятся активы совокупной стоимостью около семидесяти пяти миллиардов долларов, объявил о завершении знаковой сделки в сегменте специализированной логистики.

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