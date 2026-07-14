Портфельная компания инвестфонда H.I.G. Capital поглощает европейского оператора Med Frigo

Крупный международный фонд альтернативных инвестиций H.I.G. Capital, под управлением которого находятся активы совокупной стоимостью около семидесяти пяти миллиардов долларов, объявил о завершении знаковой сделки в сегменте специализированной логистики.
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