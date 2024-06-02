Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании уже адаптировались в России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут.
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