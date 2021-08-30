Фестиваль литературы «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 3 по 5 сентября

Ижевск. Удмуртия. В девятый раз в столице Удмуртии пройдет книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Одно из центральных для республики событий в области литературы, искусства, науки и просвещения пройдет с 3 по 5 сентября на Центральной площади Ижевска.