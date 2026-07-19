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«Челси» провел переговоры по Лакруа с «Пэлас». Защитник, оцениваемый в 55 млн фунтов, интересен и «Арсеналу» (Бен Джейкобс)

« Челси » провел официальные переговоры с « Кристал Пэлас » по поводу трансфера Максанса Лакруа , пишет журналист Бен Джейкобс.

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