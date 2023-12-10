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Радость исцеляет

Радость исцеляет

Психо-ментальное и физическое состояния человека имеют взаимосвязь. Даже современная медицина свидетельствует, что причины возникновения широкого спектра соматических заболеваний коренятся именно в психике человека и зависят от характеристик и содержания его эмоций и мыслей.

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