Радость исцеляет

Психо-ментальное и физическое состояния человека имеют взаимосвязь. Даже современная медицина свидетельствует, что причины возникновения широкого спектра соматических заболеваний коренятся именно в психике человека и зависят от характеристик и содержания его эмоций и мыслей.
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