В Новой Москве загорелись торговые павильоны со стройматериалами

В Новой Москве ночью 3 июня загорелись торговые павильоны. Об этом сообщили в МЧС РФ.МЧС / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумПо информации спасателей, пожар случился в дереве Красная Пахра — загорелись торговые павильоны со стройматериалами на площади 400 кв.