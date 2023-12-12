Где искать новогоднее настроение: подборка мероприятий в дайджесте «Вести Крым»

В Крыму перед новогодними праздниками активизировались мошенники. Полицейские предупреждают, что злоумышленники пытаются выманить персональные данные под предлогом новогодних распродаж на непроверенных сайтах и покупки онлайн билетов концерты.
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