Путин: поддержка ФСБ важна для компаний, попавших под санкции

За враждебными действиями в отношении российских компаний стоят власти ряда стран и их спецслужбы. Несмотря на нечестную конкуренцию, отечественные предприятия активно развиваются, и им необходимо оказать поддержку, заявил президент России Владимир Путин о время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
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