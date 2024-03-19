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Путин: поддержка ФСБ важна для компаний, попавших под санкции

Путин: поддержка ФСБ важна для компаний, попавших под санкции

За враждебными действиями в отношении российских компаний стоят власти ряда стран и их спецслужбы. Несмотря на нечестную конкуренцию, отечественные предприятия активно развиваются, и им необходимо оказать поддержку, заявил президент России Владимир Путин о время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

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