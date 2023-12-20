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Вечерний Новосибирск

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«Ростелеком» обеспечил качественной связью свыше 40 000 семей Новосибирской области

«Ростелеком» обеспечил качественной связью свыше 40 000 семей Новосибирской области

Теперь жители еще 42 населенных пунктов области в новогодние праздники смогут общаться со своими близкими по голосовой и видеосвязи, пользоваться социальными сетями и мессенджерами, а зимние вечера проводить за просмотром фильмов и сериалов в видеосервисе Wink.

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