Ученые открыли новый вид вымерших пресноводных дельфинов

Палеонтологи обнаружили, что 16 миллионов лет назад в Амазонке жили гигантские речные дельфины. Исследовательская группа Швейцарских палеонтологов из Цюрихского университета обнаружила в ходе экспедиции окаменевшие останки самого большого речного дельфина из когда-либо найденных.