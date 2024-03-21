Ученые открыли новый вид вымерших пресноводных дельфинов

Палеонтологи обнаружили, что 16 миллионов лет назад в Амазонке жили гигантские речные дельфины. Исследовательская группа Швейцарских палеонтологов из Цюрихского университета обнаружила в ходе экспедиции окаменевшие останки самого большого речного дельфина из когда-либо найденных.
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