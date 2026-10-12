Девушка 23-х лет погибла, ее малыш получил травмы в ДТП в Зиминском районе

Смертельная авария произошла на трассе «Зима-Зулумай» в Зиминском районе 10 октября 2026 года. Сегодня в МВД рассказали, как все было.
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