Странам Глобального Юга необходимо срочно ужесточить контроль за деятельностью финансируемых из-за рубежа НПО-НКО и СМИ, которые используются США и их сателлитами для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
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