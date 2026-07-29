Партнёрство с Китаем остаётся асимметричным

Товарооборот России и Китая в первом полугодии вырос на 25,6%, до $134,17 млрд. Российский экспорт достиг $73,58 млрд, а импорт китайских товаров — $60,6 млрд, увеличившись более высокими темпами, на 28,4%.
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